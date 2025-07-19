Впервые с 2022 года! Магучих сенсационно проиграла на Бриллиантовой лиге, оставшись без подиума. Видео

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих заняла лишь четвертое место на 11-м этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне. 23-летняя днепрянка впервые за 3 года завершила выступления без подиума, сумев прыгнуть на 1 метр 93 сантиметра.

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Соревнование для Ярославы под дождем на Олимпийском стадионе в столице Англии проходило очень тяжело. Украинская легкоатлетка, пропустив 1.80 и 1.85, и легко одолев 1.89, лишь с третьей попытки преодолела высоту в 1.93.

Перед планкой в 1.96 м Магучих шла на четвертом месте, в итоге так и завершив соревнование. Впервые в карьере победу добыла Морган Лейк (Великобритания).

Как сообщал OBOZ.UA, 20 июня Магучих в сумасшедшим стиле попала в призы на восьмом этапе Бриллиантовой лиги. Наша соотечественница показала второй результат, сумев прыгнуть на 1 метр 97 сантиметров в последний момент на грани досрочного вылета.

Напомним, на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме Магучих со скандалом заняла второе место. До этого она с результатом 1,97 м выиграла первый этап турнира, который проходил в китайском Сямэне. Спустя неделю в Шанхае Ярослава прыгнула на 2 метра, обеспечив себе победу на втором этапе.

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