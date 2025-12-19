'Динамо' победой завершило выступление в Лиге конференций. 'Шахтер' вышел в 1/8 финала. Видео

Киевское "Динамо" уверенно обыграло армянский "Ноа" в заключительном туре Лиги конференций. Номинально домашний поединок в польском Любляне завершился со счетом 2:0.

Хозяева забили по голу в каждом из таймов и не позволили сопернику отличиться, несмотря на несколько опасных эпизодов у своих ворот.

Счет был открыт на 27-й минуте: Назар Волошин выдал точную передачу, а Владислав Кабаев замкнул ее в упор.

Во втором тайме киевляне быстро упрочили преимущество. На 50-й минуте Владислав Дубинчак выиграл верховую борьбу и скинул мяч Матвею Пономаренко, который головой отправил его в сетку.

"Ноа" пыталась отвечать стандартами и дальними ударами, но надежно действовал Руслан Нещерет, несколько раз выручивший команду. "Динамо" спокойно довело матч до победы, активно используя ротацию и контролируя темп игры в концовке.

К сожалению, эта победа для столичной команды не имела турнирного значения. В прошлом туре Лиги конференций киевляне проиграли "Фиорентине" и лишились шансов на плей-офф. Это поражений "бело-синих" стало четвертым в текущем евросезоне. Единственные три очка были набраны 6 ноября, когда подопечные тогда еще Александра Шовковского не оставили шансов боснийскому "Зриньски" (6:0).

В параллельном матче донецкий "Шахтер" сыграл в ничью 0:0 с хорватской "Риекой" и вышел в 1/8 финала.

Согласно регламенту Лиги конференций, напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие первые места в своих группах. Клубы, финишировавшие вторыми, играют стыковые матчи плей-офф против команд, ставших третьими в группах Лиги Европы, после чего определяются все участники основной стадии плей-офф.

Стыковые матчи, а также встречи 1/8, 1/4 и 1/2 финала проходят в двухматчевом формате без правила выездного гола. Финал турнира состоит из одного матча на нейтральном поле, а при равном счете назначаются дополнительное время и серия пенальти.

