'Я уже уехал раз из Крыма...' Усик напугал Дуэйна Скалу Джонсона, объясняя, почему на самом деле не покинул Украину

Непобедимый украинский боксер Александр Усик вспомнил о неожиданном эпизоде во время съемок фильма "Крушитель". Общаясь со звездой Голливуда Дуэном Скалой Джонсоном, который сыграл главную роль, Усик настолько эмоционально начал отвечать на вопросы про патриотизм, что напугал американского актера.

"Был с ним разговор о том, что мы что-то обсуждали, и он просто по-человечески спросил: "Где ты живешь?" Я говорю: "Я живу в Украине, я живу в Киеве". Он такой: "Блин, чувак, у тебя же есть возможность жить не в Киеве, а где-то в другом городе. Почему ты не уедешь?" Я ему говорю: "Смотри, это позиция. Это позиция мужчины, семьи". Я даже не был в стране, когда все началось, я работал, был в Лондоне. Он такой: "И ты вернулся?" Я говорю: "Да, я вернулся сразу же. 25-го в шесть утра я уже был дома", – рассказал Усик в эфире Youtube-канала Андрея Беднякова.

Усик заявил, что не покинул Украину после начала полномасштабной войны, поскольку уже однажды был вынужден оставить родной дом и не намерен повторять это снова.

"Я говорю: "Слушай, момент такой, что для меня эта страна очень важна. То, что у меня есть какие-то большие возможности, финансовая возможность, это не означает, что если я поменяю место проживания, то мне будет лучше". У меня там дети, у меня там жена.

Я ему так и сказал: "Я никуда на*ер не поеду. Я уже один раз из своего дома уехал. Меня вынудили это сделать, я уже уехал раз из Крыма. Сейчас я никуда не собираюсь ехать. Я верю в свою страну, я верю в ЗСУ, я верю в людей".

Я эмоционально это говорил, у меня аж мурашки были. А он такой: "Бро, успокойся, я не об этом, мне просто интересно", – пересказал Усик общение с Джонсоном.

Александр подтвердил, что актер решил, что Усик воспринял его вопрос за претензию и испугался.

"Ну типа, что я так эмоционально начал отвечать, условно "Вы что, типа, офигели, блин? Что вы тут мне будете рассказывать", – отметил Усик, проведя аналогию с вирусным видео первых дней войны, когда 25 февраля 2022 года в Киеве во время записи интервью мужчина ворвался в прямой эфир иностранного телеканала и потребовал прекращать "пи*деть", а начать "помогать Украине".

