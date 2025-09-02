Дуэйн Джонсон расплакался, а Усик 'вселяет страх': что нужно знать о фильме 'Несокрушимый', которому аплодировали 15 минут и пророчат 'Оскар'

В понедельник в рамках Венецианского кинофестиваля состоялась премьера фильма "Несокрушимый", где сыграли голливудские актеры Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, а также абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик. Лента произвела настоящий фурор среди зрителей, поэтому они громко аплодировали проекту в течение 15 минут, чем сильно растрогали звезду "Форсажа".

На видео, что появилось на странице компании по производству фильмов A24 в Instagram, можно увидеть, как знаменитость вытирает слезы из глаз и пытается унять эмоции. Кстати, высоко кинокартину оценили и критики, которые даже предсказывают, что она будет номинирована на "Оскар".

Что известно о фильме "Несокрушимый"

"Несокрушимый" – биографическая спортивная драма, основанная на истории жизни и развития карьеры легендарного американского бойца Марка Керра. Как объявила компания A24, работа над созданием ленты началась в декабре 2023 года. Съемки проходили в Ванкувере, Лос-Анджелесе, Нью-Мексико и Токио. Режиссером и сценаристом проекта стал Бенни Сафди.

События в фильме происходят в конце 1990-х годов. Создатели сосредоточились на всестороннем раскрытии главного героя Марка Керра, которого сыграл Дуэйн Джонсон. Зрители могут наблюдать, как на спортсмена влияет зависимость от обезболивающих и опиоидов, а также за его впечатляющими подвигами на ринге.

Боец готов сделать что угодно, чтобы одержать желаемую победу. Если ему придется ткнуть пальцем в рану соперника, чтобы увеличить уровень боли, он сделает это без лишних раздумий. Однако в то же время Керр способен успокоить противника, которого только что одолел. Да и на самого спортсмена участия в боях имеют серьезное влияние. Главный герой постоянно страдает от физической боли, а его психологическое состояние постепенно ухудшается.

Интересно, что партнерша Марка Керра, Доун, которую сыграла Эмили Блант, наслаждается периодами, когда боец находится "на дне". Дело в том, что именно эти моменты спортсмен наиболее зависим от нее. Доун любит шумные вечеринки и алкоголь, из-за чего кажется совсем не достойной парой для Керра, который пытается поддерживать себя в форме.

Одним из самых жестоких противников главного героя становится Игорь Волчанчин, в которого перевоплотился Александр Усик. Как отмечает издание The Independent, украинец играет "прямолинейно, хотя время от времени показывает свою широкую улыбку, которая вселяет страх во многих его британских соперников".

Бенни Сафди намеренно снял проект "Несокрушимый" в довольно брутальном стиле, используя темное освещение на многих локациях, чтобы создать видимость, что это документальный фильм-наблюдение, а не драма. Все бои в ленте очень жестокие, а сюжет исследует физические и эмоциональные слабости Марка и Доун.

Кстати, именно подход Сафди к созданию ленты привлек внимание Дуэйна Джонсона. Актер говорил: "Он тот, кто расширяет границы, когда речь идет о суровых историях и аутентичных персонажах. Я нахожусь на таком этапе своей карьеры, когда хочу выйти за пределы того, что делал раньше".

Оценка критиков

На платформе Rotten Tomatoes фильм "Несокрушимый" получил 89% положительных рецензий. Не худший показатель можно заметить и на сайте IMBD, ведь там рейтинг проекта составляет 8,7 из возможных 10.

