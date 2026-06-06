Летние грозы и туман: синоптики рассказали, чем удивит погода украинцев 6 июня. Карта

В Украине в первый выходной на этой неделе – в субботу, 6 июня, – дожди возможны во всех регионах, за исключением востока. В некоторых областях синоптики прогнозируют значительные осадки и грозы.

Видео дня

Главные истории дня

Соответствующими данными поделился Украинский гидрометеорологический центр. На официальном сайте УкрГМЦ опубликованы актуальные карты и подробности.

Какой будет погода в Украине 6 июня

Небо будет облачным с прояснениями, ветер – переменных направлений, с небольшой скоростью в 3–8 метров в секунду.

На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром в субботу ожидается туман.

Умеренные (местами значительные) дожди, а также грозы пройдут местами в западных, днем также в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черновицкой областях.

Небольшой дождь также возможен в части центральных, южных регионов. Па остальной территории – преимущественно без осадков.

В среднем температура ночью достигнет +14..+19 градусов, а днем +24..+29. На западе днем будет не так жарко, ориентировочно +20..+25 градусов.

На Сумщине синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как писал OBOZ.UA:

– Синоптик Наталья Диденко рассказала, что выходные 6–7 июня в нашей стране будут по-летнему теплыми с температурой воздуха от +22 до +27 градусов. В то же время ряд регионов накроют кратковременные дожди и грозы, а в Киеве осадки возможны и в субботу, и в воскресенье.

– Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха отметила, что метеорологическое лето у нас началось еще во второй половине мая, когда в большинстве регионов средняя суточная температура превышала +15 градусов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!