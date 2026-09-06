"Он был не таким, как нужно". Магучих призналась, почему проиграла Бриллиантовую лигу

Ярослава Магучих заняла второе место в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе, уступив австралийке Элеанор Паттерсон в борьбе за главный трофей серии. Украинская прыгунья объяснила, что не смогла показать свой максимум из-за технических ошибок во время выполнения решающих попыток.

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Для Магучих это второе подряд "серебро" в финале Бриллиантовой лиги. Украинка не сумела преодолеть высоту 2,01 м, тогда как Паттерсон взяла ее со второй попытки и завоевала победу.

В комментарии "Суспільне Спорт" отметила, что не считает нервозность главной причиной неудачи. По ее словам, ключевая проблема возникла в завершающей фазе разбега.

"Больше с концовкой разбега была проблема, потому что не отталкивалась. Разбежалась очень хорошо, но не до конца. Последние шаги должны быть самыми быстрыми, а у меня была проблема с последним шагом. Он был не таким, как нужно", – призналась спортсменка.

По ходу соревнований украинка допустила лишь две ошибки до высоты 2,01 м, преодолев 1,97 м и 1,99 м со вторых попыток.

"Очень близко было в первой попытке на 2,01 м, но третья была вообще не туда. Но ничего. Живем дальше", – сказала легкоатлетка.

Также украинка обратилась к болельщикам, призвав поддерживать спортсменов независимо от результата.

"Это спорт, и мы нервничаем. Я не могу постоянно прыгать очень высоко и показывать идеальные результаты", – подчеркнула Магучих.

Сезон для лидера сборной Украины еще не завершен. Следующим стартом для Магучих станет Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет 11-13 сентября в Будапеште.

"Последний отрезок сезона, финишная прямая, поэтому будем прыгать и показывать максимум", – заявила украинская спортсменка.