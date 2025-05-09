'Я это признаю': Костюк перед матчем с русской теннисисткой сделала неожиданное заявление о сопернице

Украинская теннисистка Марта Костюк положительно отозвалась о своей следующей сопернице на супертурнире в итальянском Риме Дарье Касаткиной. 22-летняя киевлянка поддержала уроженку Тольятти за ее осуждение военной агрессии России в отношении нашей страны.

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Об этом Костюк написала на своей странице в социальной сети Instagram. Наша соотечественница напомнила, что после начала полномасштабного вторжения она отказывает пожимать руку россиянам, однако отметила важность шага Касаткиной, которая недавно стала выступать под флагом Австралии.

"С самого начала войны я решила не пожимать руки российским и беларуским игрокам – это личная позиция против агрессии России. Война против Украины не просто продолжается – она болезненна, несправедлива. Но когда кто-то не только говорит правду, называя Россию агрессором, но и действует в соответствии с ней, это заслуживает уважения. Дарья Касаткина ясно высказалась против войны и приняла решение отказаться от российского спортивного гражданства. Это требует мужества – и я это признаю. Надеюсь, это не последний шаг, а часть более глубокого обязательства", – подчеркнула Костюк.

Отметим, что решение Касаткиной выступать за Австралию вызвало истерику в России. Матч Марты и Дарьи состоится в пятницу, 9 мая, и начнется не ранее 16:30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, на старте турнира в Риме с призовым фондом 6 млн долларов Марта Костюк добыла самую крупную победу в своей карьере на соревнованиях под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

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