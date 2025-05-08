Украинская теннисистка добыла самую крупную победу в карьере, выиграв матч турнира, где разыгрывают $6 млн

Украинская теннисистка Марта Костюк феерически стартовала на супертурнире в итальянском Риме с призовым фондом 6 миллионов долларов. В первом круге соревнований наша соотечественница добыла самую крупную победу в карьере на профессиональном взрослом корте в основной сетке.

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22-летняя киевлянка просто уничтожила представительницу Филиппин Александру Эалу в двух партиях, отдав сопернице лишь один гейм – 6:0, 6:1. Для этого Марте хватило 62 минут. За это время украинка два раза подала навылет, реализовала шесть из 17 брейкпоинтов, выиграла 19 активных розыгрышей и допустила 12 невынужденных ошибок.

Лишь в третий раз в карьере Костюк сумела выиграть матч с таким счетом, но два предыдущих произошли на турнирах Международной федерации тенниса (ITF). В то же время в одном из поединков под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) Марта сумела взять 12 геймов из 12, но это произошло в квалификации соревнований в Праге в 2020-м.

Теперь в Мадриде украинская спортсменка встретится с уроженкой Тольятти Дарьей Касаткиной, которая с недавних пор представляет Австралию. Девушки шесть раз встречались друг с другом, а Марта побеждала дважды.

Как сообщал OBOZ.UA, Марта Костюк была возмущена поведением первой ракетки мира Арины Соболенко во время полуфинального матча супертурнира в Мадриде.

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