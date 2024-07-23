Самая красивая спортсменка Украины вышла замуж: кто стал избранником чемпионки и какая 'катастрофа' ее пугала

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике и одна из самых красивых спортсменок планеты Юлия Левченко вышла замуж за 10 дней до старта Олимпиады-2024 в Париже. 16 июля мужем известной прыгуньи в высоту стал бегун на длинные дистанции Юрий Кищенко, после начала полномасштабного вторжения защищавший свою страну с оружием в руках.

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При этом до похода в ЗАГС пара встречалась более восьми лет и давно собиралась пожениться, но на пути влюбленных постоянно появлялись какие-то препятствия – соревнования, пандемия коронавируса и даже нежелание Юлии заниматься организационными хлопотами.

Спортивная пара вместе уже давно – ориентировочно с конца 2015 – начала 2016 года. Тогда Юля как раз набирала популярность – она победила на летних юношеских играх 2014 года, отобралась на взрослую Олимпиаду-2016 в Рио и была признана болельщиками самой красивой спортсменкой сборной Украины на соревнованиях в Бразилии.

"Мне это нравится, льстит, но я на этом не зацикливаюсь. Это не главное", – говорила Юлия о титуле главной красотки страны.

Что касается Кищенко, то еще на юниорском чемпионате мира-2010 он бегал дистанцию 3000 метров с препятствиями. Но сначала грыжа заставила спортсмена из Одесской области перейти на "гладкие" дистанции и сосредоточиться на 800 и 1500 метров.

Впоследствии проблемы с пахом и спиной на длительное время оставили его почти без соревнований и нормального тренировочного процесса.

"В 2015-м полгода болел пах, где-то пять с половиной месяцев не тренировался. Раньше у меня в карьере такого не было. Даже с грыжей мог бегать. А тогда приходил на тренировку, и просто не мог вынести ногу. Мне посоветовали сидеть на сильных обезболивающих и в это время закачивать ногу. В течение двух месяцев я по полтора часа в день со жгутом делал это всеми возможными способами", – признавался атлет.

Но к 2018-му Юрий понемногу вернул себе форму, побеждал на чемпионате Украины. Еще в 2019 году участвовал в международных соревнованиях, в частности, первенстве Европы по кроссу, был призером Кубка Риги на дистанции 800 метров. К тому же с 2018-го Юрий уже дважды избирался в комиссию атлетов ФЛАУ. Кстати, в спортивной тусовке парня называли "Ходячая Википедия".

В мае 2021 года Кищенко в составе сборной Украины должен был принять участие в командном чемпионате Европы, но "сине-желтых" отстранили из-за случаев коронавируса в коллективе. Однако летом Юрий стал чемпионом страны по бегу на 1500 метров, строил дальнейшие планы, но уже через восемь месяцев началась полномасштабная война, и легкоатлет отправился защищать свою страну с оружием в руках.

"Сейчас я невероятно вдохновлен и горд тем, как наш народ стал настоящей нацией. Но досадно, что все это стало такой дорогой ценой для нас – потерянными жизнями героев, детей и разрушенными городами. При этом с каждой смертью наших воинов или мирных жителей украинская сила и ярость только растут", – рассказывал Юрий после февральского вторжения РФ.

То, что ее жених и отец воюют, подтвердила и сама Левченко, которая в то время находилась за границей, но очень хотела домой.

"Мой отец, мой будущий муж до сих пор защищают нашу страну. Они делают все, чтобы у меня была возможность вернуться к тренировкам. Сейчас я заграницей. Самое сложное решение для меня. Но они сказали: "Мы здесь, чтобы сохранить жизнь тебе и многим другим людям". Мое сердце разбито, целый мир хочет помочь, но у меня есть только одна мечта – вернуться домой. Многие мои друзья и семья сейчас в Украине. Ментально я полностью разрушена... Я молюсь за спасение нашего мира", – писала уроженка Бахмута.

Но о своем выборе Юрий не жалел: "Мы у себя дома, я чувствую себя хорошо и буду защищать Украину до победного конца. Считаю, что спортсмены должны быть примером для многих, мы физически и морально подготовлены к стрессовым ситуациям. Очень надеюсь, что после нашей победы каждый российский оккупант поймет, что они натворили и вели себя не лучше нацистов. Но думаю, что вернутся орки в цинковых гробах и в государство, которого, по сути, уже не будет".

"Мы проходим сложный путь становления нашего государства. Цена этого очень высока и будет только расти. Но для нас это война тысячелетия, всю нашу историю Украину пытались уничтожить, запугать, переселить, уморить голодом. Нам запрещали наш язык, захватывали наши территории и отбирали земли" И сейчас Украина имеет историческое событие, в котором мы обязаны победить. И я знаю, что карта уже разложена так, что мы без вариантов победители этого поединка", – считал спортсмен.

Через некоторое время Кищенко вернулся к относительно мирной жизни и дорожке. В мае 2023-го Юрий принял участие в командном чемпионате Киева и к серебру "полуторки" в первый день соревнований добавил еще и второе место на 800-метровке.

"Слава богу, что есть возможность тренироваться, иногда чувствую себя немного виноватым, что нахожусь на стадионе, а не на службе", – отмечал Юрий.

А Левченко в ноябре 2023-го честно рассказала о ситуации со своим замужеством и почему так долго тянет со свадьбой.

"Честно говоря, сначала начался коронавирус, потом соревнование, потом сезон, потом я поехала на тренировочное собрание. Я человек очень сильно не любящий что-то организовывать. Для меня организация, тайм-менеджмент и все что с этим связано это просто катастрофа – я избегаю этого всеми возможными путями!" – признавалась атлетка в разговоре со Славой Варда.

Юлия отмечала, что, конечно, как каждая девочка она мечтает примерить фату и красивое платье, но как только начинает думать, что весь этот праздник нужно организовывать собственноручно, то желание откладывается.

"На самом деле сейчас я чувствую что время. Раньше было как-то не ко времени, такая у меня кочевая жизнь. Если бы мне кто-то сказал раньше, что я так долго буду ходить обручена – я бы не поверила. Но такая жизнь. Все нормально, я думаю, что мы до этого дойдем, просто нужно время", – отмечала спортсменка.

Левченко также призналась, что раньше думала о супер пышной свадьбе. Но со временем представления о том особом дне изменились.

"Сейчас я думаю, что хотела бы были близки родные люди, чтобы это было максимально камерно, все чтобы было родное, маленькое, комфортное. Я просто не очень люблю затяжные праздники, когда всем скучно. Я думаю что драка на свадьбе начинается тогда, когда гости немного устали, и думают, чтобы дальше делать. Поэтому мне хотелось, чтобы все было максимально компактно.

И Юлия осталась верна своему слову. За 10 дней до старта Олимпийских игр-2024 в Париже она сыграла непафосную свадьбу со своей любимой, сначала расписавшись в платье и кедах в одном из киевских ЗАГСов, а затем уже в кругу близких отправились к месту своего первого танка.

"Быть парнем Юлии или ее мужем было бы стрессом, потому что 3,5 миллиона мужчин на планете ненавидели бы тебя. Я просто шучу, ребята не такие. Если что-то, мы бы чувствовали, что ее парню действительно повезло", – пошутил один из подписчиков Левченко.

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