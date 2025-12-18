'Я была потрясена'. Невеста Роналду рассказала о подарке от Криштиану на их свадьбу

Невеста легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес призналась, что подарок футболиста на их свадьбу стал для нее настоящим шоком. По словам модели, она не сразу смогла осознать, что именно ей преподнес избранник после десяти лет отношений.

Криштиану подарил обручальное кольцо, где самый большой бриллиант весит около 35 каратов, а 37 меньших драгоценных камней вокруг – еще по 1. Оценочная стоимость – порядка пяти миллионов долларов

Родригес рассказала, что момент предложения и сам презент застали ее врасплох. 31-летняя аргентинка долго не могла прийти в себя после увиденного и не сразу оценила масштаб сюрприза от Роналду.

"Это было последнее, о чем я думала в тот момент. Мне потребовалось много времени, чтобы осознать тот огромный камень, который он мне подарил. Я была так потрясена, что оставила его в комнате и только на следующий день открыла при дневном свете", – призналась Джорджина в интервью Elle.

Она также с улыбкой добавила, что такой подарок стал для нее полной неожиданностью, несмотря на годы, проведенные вместе с одним из самых известных футболистов мира.

Как сообщал OBOZ.UA, о свадьбе Роналду и Родригес стало известно в ноябре. По информации СМИ торжество должно пройти на Мадейре в соборе Фуншала, а празднование продолжится в одном из местных люксовых отелей после окончания чемпионата мира летом 2026 года.

