35-каратный бриллиант и заоблачная цена: ювелирные эксперты оценили потрясающее обручальное кольцо невесты Криштиану Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, модели Джорджине Родригес, подарив впечатляющее обручальное кольцо. Пока звездная пара не раскрывает никаких подробностей об украшении, однако ювелирные эксперты уже успели его детально проанализировать и дать свою оценку.

Как отметил руководитель компании 77 Diamonds Тобиас Корминд, самый большой бриллиант на кольце весит около 35 карат, а 37 меньших драгоценных камней вокруг – еще по 1. По его мнению, обручальное кольцо Джорджины Родригес может стоить пять миллионов долларов, пишет Рeople.

Тобиас Кормид отметил, что размер кольца, которое Криштиану Роналду вручил избраннице, мало чем уступает известному бриллианту грушевидной огранки, который актер Ричард Бертон подарил Элизабет Тейлор. Вес драгоценного камня от Cartier составил 69,42 карата.

Как предположила эксперт компании Lorel Diamonds Лаура Тейлор, центральный овальный бриллиант на кольце Джорджины Родригес окружен большим количеством меньших не просто так. По ее мнению, это было сделано для того, чтобы визуально сделать основной камень еще более объемным.

"Если бриллиант натуральный и имеет исключительное качество в диапазоне цветов D-F с безупречной или почти безупречной чистотой, его стоимость может легко превысить 2 миллиона долларов", – отметила эксперт.

Напомним, что о помолвке Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально сообщили 11 августа. Модель обнародовала фото обручального кольца в своих соцсетях и написала: "Да, согласна. В этой жизни и во всех последующих".

Легендарный нападающий сборной Португалии познакомился с возлюбленной в 2016 году на модном показе Dolce&Gabbana в VIP-зоне. Тогда Родригес уже начала развиваться в сфере моделинга, а Роналду разошелся с предыдущей партнершей – победительницей конкурса красоты "Мисс Испания-2014" Дезире Кордеро. Звездная пара воспитывает пятерых общих детей: Криштиану-младшего, Еву, Матео, Алана и Беллу.

