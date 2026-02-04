'Я был удивлен. Это мечта': бразилец 'Шахтера' впервые отреагировал на слухи о приглашении в сборную Украины

Бразильский легионер донецкого "Шахтера" Педриньо признался, что был удивлен новостями о его возможном приглашении в сборную Украины после получения гражданства нашей страны. По словам 27-летнего полузащитника, он никогда не общался об этом с наставником "сине-желтых" Сергеем Ребровым, но мог бы рассмотреть подобный шаг в карьере.

Об этом Педриньо заявил в интервью порталу Flashscore Brasil. Правый вингер "горняков", в активе которого есть 15 матчей за олимпийскую сборную Бразилии, он мечтает сыграть на чемпионате мира, на который украинская команда попробует пробиться через стыковые матчи в марте нынешнего года.

"Честно говоря, я узнал об этом в интернете. Никто из тренерского штаба не говорил со мной напрямую. Слухи я слышал через своих агентов, ничего официального. Я проснулся и был удивлен таким количеством новостей. Все зависит не только от меня, есть множество факторов. Я подожду, чтобы убедиться в реальности интереса, прежде чем принимать какое-либо решение. Играть на чемпионате мира – это мечта. Сборная Украины близка к этому. Если это принесет пользу, я бы тщательно все обдумал", – сказал Педриньо.

Напомним, сборная Украины 26 марта сыграет в полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира-2026 с командой Швеции. В случае успеха "сине-желтые" поспорят за путевку на мундиаль с сильнейшим в паре Польша – Албания.

Как сообщал OBOZ.UA, разговоры о возможной натурализации Педриньо появились еще летом 2024 года. В тот период Украинская ассоциация футбола (УАФ) проводила консультации по этому вопросу, а сам футболист дал понять, что в целом не возражает против смены гражданства и допускает такой вариант.

