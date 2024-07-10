Бразилец 'Шахтера' может стать футболистом сборной Украины – СМИ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) рассматривает возможность натурализации бразильского легионера донецкого "Шахтера" Педриньо. Национальная федерация уже провела консультации с 26-летним игроком, который не имеет матчей в составе сборной своей страны.

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Об этом информирует портал Trileva. Педриньо перешел в "Шахтер" летом 2021 года за 18 миллионов евро. Он провел 19 матчей за "горняков", забив четыре мяча и сделал три результативные передачи. После начала полномасштабного вторжения России в Украину футболист перешел в "Атлетико Минейро" на правах аренды.

Перед началом нынешнего сезона Педриньо вернулся в расположение донецкого клуба и отправился с ним на тренировочные сборы, которые проходят в Словении. В УАФ высоко оценивают умения бразильского хавбека и хотели бы его видеть в сборной Украины.

В окружении Педриньо с позитивом воспринимают консультации относительно возможности получения игроком гражданства нашей страны. Кроме того, известно, что президент УАФ Андрей Шевченко во время работы в сборной Украины инициировал натурализацию Марлоса и Жуниора Мораеса.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, в тренерском штабе Сергея Реброва в сборной Украины может появиться итальянский специалист.

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