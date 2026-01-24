Украина натурализует бразильского футболиста 'Шахтера'

Украина готовится предоставить гражданство полузащитнику "Шахтера" Педриньо, чтобы он получил право выступать за "желто-синюю" сборную. Тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым рассматривает 27-летнего бразильца как потенциальное усиление национальной команды.

Как сообщает ESPN, представители сборной Украины вышли на контакт с игроком и его окружением, после чего была запущена процедура натурализации. В последние дни штаб Педриньо активно оформляет документы, чтобы футболист получил разрешение сменить спортивное гражданство и стал доступен для вызова в сборную уже в этом году.

Планируется, что при успешном завершении всех формальностей полузащитник сможет быть вызван на мартовские матчи, в том числе на возможную игру против Швеции 26 марта в рамках стыковых встреч европейской квалификации на чемпионат мира-2026.

Педриньо, полное имя которого Педро Витор Делмино да Силва, родился 13 апреля 1998 года в Масейо. Футболист начал заниматься в академии "Витории", а в 2013 году перешел в систему "Коринтианса", где прошел путь до основного состава и дебютировал на взрослом уровне в 2017 году. В составе "Коринтианса" он стал чемпионом Бразилии и дважды выиграл чемпионат штата Сан-Паулу.

В 2020 году бразилец перебрался в Европу, подписав контракт с "Бенфикой", а уже летом 2021 года стал игроком "Шахтера", который заплатил за него 18 миллионов евро. Этот трансфер стал одним из самых дорогих в истории донецкого клуба. После начала полномасштабной войны Педриньо на правах аренды выступал за "Атлетико Минейро", где дважды выигрывал чемпионат штата Минас-Жерайс, а в 2024 году вернулся в Украину.

На клубном уровне за "Шахтер" Педриньо стал обладателем Суперкубка Украины и Кубка Украины, а также бронзовым призером чемпионата страны.

В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач, дважды признаваясь лучшим игроком месяца в донецкой команде.

Ранее Педриньо выступал за олимпийскую сборную Бразилии. В ее составе он выиграл Турнир в Тулоне в 2019 году и стал вице-чемпионом Предолимпийского турнира КОНМЕБОЛ, что позволило команде квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио.

Как сообщал OBOZ.UA, разговоры о возможной натурализации Педриньо появились еще летом 2024 года. В тот период УАФ проводила консультации по этому вопросу, а сам футболист дал понять, что в целом не возражает против смены гражданства и допускает такой вариант.

