WBC официально лишил чемпионского титула лучшего боксера планеты

Всемирный боксерский совет (WBC) официально сделал вакантным чемпионский пояс в легком весе, лишив титула американца Шакура Стивенсона. Решение было принято вскоре после его яркой победы над Теофимо Лопесом и завоевания поясов The Ring и WBO в первом полусреднем весе.

Видео дня

Как сообщили в WBC, Стивенсон утратил статус чемпиона легкого дивизиона из-за перехода в более тяжелую весовую категорию. Американец владел этим титулом с ноября 2023 года и за это время провел три успешные защиты.

На прошлой неделе Стивенсон уверенно победил Лопеса в главном бою вечера в Нью-Йорке. Поединок на арене Madison Square Garden завершился единогласным решением судей со счетом 119:109, а сам боксер стал чемпионом мира уже в четвертой весовой категории, установив исторический рекорд по скорости завоевания титулов в разных дивизионах.

После боя Стивенсон заявил, что полностью реализовал план на поединок и в очередной раз доказал свой уровень: "Я разобрал его по частям и сделал то, что должен был сделать. Это и есть искусство бокса: бей и не пропускай, разбирай соперников. Я говорил всем, что я лучший боксер на планете, и остаюсь при своем", — сказал он в интервью ESPN.

В данный момент временным чемпионом WBC в легком весе является кубинец Хадьер Эррера, который теперь считается главным претендентом на полноценный титул.

