Лучший боксер планеты выиграл бой с историческим мировым рекордом. Видео

Американский боксер Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) одержал разгромную победу над соотечественником Теофимо Лопесом (22-2, 13 КО) в главном бою вечера в Нью-Йорке и стал чемпионом мира в четвертой весовой категории. 28-летний уроженец Нью-Джерси установил исторический рекорд, став самым быстрым боксером, которому удалось завоевать титулы в четырех дивизионах.

Поединок в первом полусреднем весе по версии прошел на арене Madison Square Garden и завершился уверенной победой Стивенсона единогласным решением судей. Все трое арбитров выставили одинаковый счет 119:109, что полностью отразило ход боя. Лопес практически не сумел навязать сопернику борьбу и проиграл большинство раундов, уступая как в скорости, так и в точности.

С первых минут Стивенсон взял бой под контроль за счет жесткого джеба, отличной работы на дистанции и быстрых контратак. Лопес пытался действовать агрессивно и идти вперед сериями, однако регулярно натыкался на защиту и встречные удары. К середине боя чемпион WBO заработал рассечение и все чаще оказывался в роли догоняющего, тогда как Стивенсон спокойно разбирал соперника по раундам.

Статистика лишь подчеркнула односторонний характер поединка. Стивенсон нанес 165 точных ударов при 44 процентах попаданий, тогда как Лопес ответил лишь 72 точными ударами с точностью 15 процентов. По сути, претендент выиграл почти все раунды и не дал чемпиону реальных шансов переломить ход встречи.

После боя Стивенсон заявил, что полностью выполнил план на поединок и доказал свой уровень. "Я разобрал его по частям и сделал то, что должен был сделать. Это и есть искусство бокса: бей и не пропускай, разбирай соперников. Я говорил вам всем, что я лучший боксер на планете, и я остаюсь при своем", — сказал Стивенсон в интервью ESPN.

Ранее он владел поясами в полулегком, втором полулегком и легком дивизионах, а теперь вписал свое имя в историю бокса как самый быстрый четырехкратный чемпион мира.

