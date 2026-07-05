WBC официально исключил Усика и изменил рейтинг супертяжей. Кто на первом месте
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Всемирный боксерский совет (WBC) обновил свой рейтинг супертяжелого веса после того, как Александр Усик в конце июня 2026 года отказался от чемпионского титула. Украинец был исключен из табеля о рангах организации, а новым обладателем пояса стал немец Агит Кабайел.
WBC официально повысил Кабайела до статуса полноценного чемпиона мира. Немец с 2025 года владел титулом временного чемпиона и считался обязательным претендентом на пояс.
После ухода Усика первую строчку рейтинга претендентов сохранил бывший чемпион мира Тайсон Фьюри. Вторым идет Лоуренс Околи, а замыкает первую тройку перспективный британец Мозес Итаума.
Обновленная первая десятка рейтинга WBC выглядит следующим образом:
- Тайсон Фьюри (Великобритания)
- Лоуренс Околи (Великобритания)
- Мозес Итаума (Великобритания)
- Филип Хргович (Хорватия)
- Энтони Джошуа (Великобритания)
- Фрэнк Санчес (Куба)
- Деонтей Уайлдер (США)
- Рико Верховен (Нидерланды)
- Эфе Аджагба (Нигерия)
- Ричард Риакпоре (Великобритания)
На 11-й позиции находится украинский супертяжеловес Андрей Новицкий.
Изменения произошли и в других ведущих боксерских организациях. По версии WBA новым полноценным чемпионом мира был признан Мурат Гассиев, а Усик также покинул рейтинги организации.
В IBF пояс стал вакантным. Организация назначила бой за титул между Мозесом Итаумой и Фрэнком Санчесом, хотя ближайший поединок британец проведет против Филипа Хрговича в августе.
При этом Усик сохранил титул журнала The Ring и продолжает считаться чемпионом по версии этого издания.
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