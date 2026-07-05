WBC официально исключил Усика и изменил рейтинг супертяжей. Кто на первом месте

Всемирный боксерский совет (WBC) обновил свой рейтинг супертяжелого веса после того, как Александр Усик в конце июня 2026 года отказался от чемпионского титула. Украинец был исключен из табеля о рангах организации, а новым обладателем пояса стал немец Агит Кабайел.

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WBC официально повысил Кабайела до статуса полноценного чемпиона мира. Немец с 2025 года владел титулом временного чемпиона и считался обязательным претендентом на пояс.

После ухода Усика первую строчку рейтинга претендентов сохранил бывший чемпион мира Тайсон Фьюри. Вторым идет Лоуренс Околи, а замыкает первую тройку перспективный британец Мозес Итаума.

Обновленная первая десятка рейтинга WBC выглядит следующим образом:

Тайсон Фьюри (Великобритания) Лоуренс Околи (Великобритания) Мозес Итаума (Великобритания) Филип Хргович (Хорватия) Энтони Джошуа (Великобритания) Фрэнк Санчес (Куба) Деонтей Уайлдер (США) Рико Верховен (Нидерланды) Эфе Аджагба (Нигерия) Ричард Риакпоре (Великобритания)

На 11-й позиции находится украинский супертяжеловес Андрей Новицкий.

Изменения произошли и в других ведущих боксерских организациях. По версии WBA новым полноценным чемпионом мира был признан Мурат Гассиев, а Усик также покинул рейтинги организации.

В IBF пояс стал вакантным. Организация назначила бой за титул между Мозесом Итаумой и Фрэнком Санчесом, хотя ближайший поединок британец проведет против Филипа Хрговича в августе.

При этом Усик сохранил титул журнала The Ring и продолжает считаться чемпионом по версии этого издания.

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