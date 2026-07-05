Учёные определили судьбу Земли после гибели Солнца

Такие звёзды, как наше Солнце, в конце своей жизни сначала превращаются в пульсирующего красного гиганта, а затем – в белого карлика. Раньше считалось, что уцелевшие после этого планеты этой звезды – а их будет немного – становятся слишком холодными. Ведь белый карлик светит слишком слабо. Однако новые наблюдения свидетельствуют о том, что превращение звезды в белого карлика не обязательно сопровождается гибелью ее планет.

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Подсказка судьбы таких звезд и их планет была найдена в 80 световых годах от Земли – это белый карлик WD 1856+534. С помощью телескопа Джеймса Уэбба астрономы смогли изучить атмосферу планеты WD 1856 b, вращающейся вокруг этой звезды. Результаты (опубликованные в журнале Nature) удивили исследователей.

Загадка созвездия Дракона

Белый карлик WD 1856+534 находится в созвездии Дракона. В 2020 году ученые обнаружили у звезды планету WD 1856 b. Она вращается всего в трех миллионах километров от своей звезды, что в 17 раз меньше, чем расстояние от нашего Солнца до Меркурия.

Однако по размерам и массе WD 1856 b в сотни раз превосходит Меркурий, а сама планета примерно в три раза больше Юпитера. И обладает атмосферой, богатой тяжёлыми элементами ( в сто раз богаче, чем у нашего Солнца) и аэрозолями на основе углеводородов. Их в атмосфере вообще немало: примерно на четыре процента она состоит из метана (как глубокие слои атмосферы Нептуна в нашей системе).

Но больше всего удивляет температура WD 1856 b. Она составляет от +117 до +139 градусов по Цельсию, что намного выше – как минимум на 112 градусов – ожидаемых для планеты, получающей от своей звезды столь незначительное количество излучения.

Дело в том, что белому карлику, как считается, уже десять миллиардов лет. За это время он стал именно таким, как на фотографии – маленьким, как планета, и слабо светящимся лишь за счет остаточного тепла.

То есть планета не только пережила, но и сохраняет аномально высокую температуру миллиарды лет после местного "конца света".

Что говорят ученые

Исследователи пришли к выводу, что планета подверглась сильному нагреву уже в поздний период своей эволюции. Скорее всего, ещё во время миграции из внешних областей системы, где она должна была сформироваться. Точно известно, что такие газовые гиганты не могут долго существовать на орбитах, настолько близких к своему светилу.

То есть WD 1856 b сформировалась и "жила" гораздо дальше от своей звезды. Только после того, как последняя превратилась в красного гиганта, внешние слои звезды расширились настолько, что поглотили гигантскую планету и начали замедлять скорость её вращения. После этого радиус орбиты WD 1856 b стал сокращаться, пока не достиг нынешних трёх миллионов километров.

И всё же такая миграция должна была закончиться очень давно. Поэтому на вопрос о причинах высокой температуры атмосферы планеты ответа пока нет.

Пример Солнца и Земли

Изучение таких систем проливает свет на будущее нашей планеты. Через несколько миллиардов лет Солнце тоже превратится в красного гиганта и начнет замедлять вращение нашей планеты. А когда светило станет белым карликом, Земля, как предполагают исследователи, продолжит вращаться вокруг него, но уже на гораздо более близкой орбите, как и WD 1856 b.

Но, как уже писал OBOZ.UA, это не означает, что при таком будущем на нашей планете всё будет безоблачно и прекрасно. На самом деле солнечного света будет даже слишком много. Даже несмотря на то, что наша звезда не поглотит Землю, она все равно превратит поверхность планеты в пепел, сделав ее непригодной для жизни.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал, как украинцы смогут наблюдать солнечное затмение 12 августа.

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