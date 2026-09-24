WBA "вытерла ноги" о российского супертяжа, которого сделали чемпионом вместо Усика

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) изменила статус своих чемпионских поясов в супертяжелом весе после того, как Александр Усик отказался от титула организации. В результате Мурат Гассиев, ранее повышенный до статуса единственного чемпиона мира WBA, вновь оказался обладателем менее престижного пояса.

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После того как Усик освободил титул WBA Super, организация объявила о реорганизации чемпионской структуры и признала Гассиева полноценным чемпионом мира. Российский супертяжеловес успел провести защиту своего титула, победив нокаутом Петера Кадиру на турнире в Москве в июле 2026 года.

24 сентября WBA приняла решение сделать титул WBA Super главным поясом предстоящего поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Таким образом, Гассиев фактически потерял статус основного чемпиона организации и вновь оказался владельцем титула WBA Regular.

Решение вызвало резонанс в боксерском сообществе, поскольку при наличии действующего чемпиона главным титулом организации был объявлен пояс, который ранее считался вакантным. При этом бой Фьюри и Джошуа получил статус поединка за титул WBA Super, тогда как Гассиев не был включен в борьбу за главный пояс.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) и экс-владелец титулов в дивизионе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) официально достигли соглашения о проведении боя. Противостояние, которое называют боем за звание короля Великобритании, состоится 11 декабря.

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