Выживал как мог: видео нокдауна Фьюри в бою с Усиком с нового ракурса

Украинец Александр Усик (22-0, 14 КО) победил Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в эпоху четырех поясов абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Наш соотечественник был сильнее, что зафиксировали судьи своим раздельным решением – 115:112, 113:114, 114:113.

На странице Supreme Boxing в социальной сети Instagram было опубликовано новое видео самого эффектного отрезка поединка. Во второй половине девятого раунда Усик потряс соперника левым боковым, после чего тот отлетел к канатам.

Украинец набросился на Фьюри и начал наносить серию из множества ударов. Тайсон пытался убегать от нашего боксера, но все равно нарвался на еще несколько точных попаданий в голову.

В итоге Усик загнал соперника в угол и тот едва не опустился на канвас. Рефери боя Марк Нельсон вмешался в ситуацию и зафиксировал Фьюри стоячий нокдаун. На ролике можно увидеть все эмоции британца во время того, когда он выживал в ринге.

Известно, что Фьюри активировал пункт о незамедлительном реванше с украинцем. Букмекеры уже начали принимать ставки на поединок.

В СМИ появилась информация, что Усик не может быть лишен титула абсолютного чемпиона благодаря малоизвестному правилу. Кроме того, были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса. В то же время команда нашего боксера обратится в IBF с просьбой сделать исключение по обязательной защите.

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри получил странную дисквалификацию после поражения от Александра Усика. Украинец также был отстранен от бокса.

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