Футболист сборной Украины феерично ворвался в Кубок Италии, забив гол через 8 минут после выхода на поле. Видео

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отметился забитым голом в четвертьфинале Кубка Италии против "Милану". 27-летний футболист сборной Украины смог расписаться в воротах французского голкипера миланцев Майка Меньяна спустя 8 минут после выхода на замену.

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На 46-й минуте главный тренер римлян Клаудио Раньери снял узбекского новичка Ельдор Шомуродова, выпустив вместо него Довбика и Артем великолепно ворвался в игру.

Игроки "Милана" получили право на аут. Вбрасывание перехватил Довбик. После нескольких передач мяч попал к Анхелио, тот пробежал по левому флангу и сделал филигранную передачу на дальную штангу, где Артем в одно касание отправил круглый снаряд в сетку.

К сожалению, этот гол стал единственным для "Ромы". "Милан" смог забить три и выйти в полуфинал, где сыграет с победителем пары "Интер" - "Лацио" (25 февраля).

Этот гол стал 13-м для Довбика в 29 играх за римский клуб, а в Серии А у него уже 8 голов в 20 матчах. Благодаря этому он обогнал Александра Заварова, который забил 7 голов в чемпионате Италии. По числу голов его обгоняют только Андрий Шевченко и Руслан Малиновский.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 января Довбик забил победный гол в 22-м туре чемпионата Италии в Серии А. 27-летний футболист сборной Украины реализовал пенальти в матче с "Удинезе", сделав счет 2:1.

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