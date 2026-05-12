Выгнал из состава звезду сборной Украины: назван новый тренер 'Реала'

Руководство мадридского "Реала" определилось с новым главным тренером команды, который возглавит ее в будущем сезоне. "Королевский клуб" договорился о сенсационном возвращении на "Сантьяго Бернабеу" легендарного португальского специалист Жозе Моуриньо, который уже работал со "сливочными" в 2010-2013 годах.

Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известно как Twitter, сообщил инсайдер Саша Тавольери. По его словам, Моуриньо и "Реал" уже согласовали контракт, а официально о назначении Особенного, как называют португальца, будет объявлено на следующей неделе.

63-летний тренер в нынешнем сезоне работал с лиссабонской "Бенфикой", цвета которой защищают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Последний, начав игровой год основным, затем разочаровал наставника и вылетел из состава.

Более того, по данным медиа, "орлы" и сам Жозе остановились на варианте продажи воспитанника "Шахтера" всего лишь спустя год после покупки за 27 миллионов евро. Однако переход Моуриньо в "Реал" может повлиять на судьбу нашего соотечественника, который совсем недавно честно признался в психологических трудностях.

Интересно, что в столице Испании Особенный будет работать с другим игроком сборной Украины – вратарем Андреем Луниным.

