Неприкасаемый: в 'Реале' определились с судьбой вратаря сборной Украины – медиа

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин вошел в список игроков мадридского "Реала", которых руководство клуба не собирается продавать в летнее трансферное окно. Наш соотечественник всегда вызывал уважение у президента "сливочных" Флорентино Переса и тренерского штаба своим профессионализмом.

Об этом информирует проект The Touchline на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По его данным, Лунин стал одним из лишь семи футболистов, продажа которых не входит в планы мадридского гранда по формированию состава на будущий сезон.

Вместе с украинцем в список неприкасаемых вошли его конкурент Тибо Крутуа, полузащитники Джуд Беллингем, Феде Вальверде и Арда Гюлер, а также форварды Килиан Мбаппе и Эндрик. Последнего должны вернуть из аренды из французского "Лиона", где бразилец очень хорошо себя зарекомендовал.

Ранее стало известно, что миланский "Интер" готов заплатить за Лунина солидную сумму, рассчитывая заменить им швейцарца Яна Зоммера. В нынешнем сезоне украинец сыграл за "Реал" 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол.

