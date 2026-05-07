На выход: звезду сборной Украины выгоняют из европейского клуба – медиа

Португальская "Бенфика" готовится к продаже футболиста сборной Украины Георгия Судакова, который проводит лишь первый сезон в команде. 23-летний атакующий полузащитник не оправдал надежд руководства лиссабонского гранда и не впечатлил главного тренера Жозе Моуриньо.

Видео дня

Об этом информирует авторитетное издание Record. По его данным, "Бенфика" мечтает заполучить лидера "Браги" уругвайца Родриго Саласара и ради его покупки готова расстаться с нашим соотечественником, который на днях признался в психологических проблемах.

Судаков перешел из "Шахтера" в португальский клуб минувшим летом за 27 миллионов евро. Кроме того, "горняки" сохранили за собой 25% от будущей перепродажи игроки. В то же время, "орлы" могут снизить долю до 15%, если выплатят украинцам дополнительные шесть миллионов в европейской валюте.

Отметим, что в нынешнем сезоне Георгий сыграл 36 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, забив четыре гола и отдав две передачи. При этом украинец не выходил на поле в последних четырех матчах "орлов".

Как сообщал OBOZ.UA, мадридский "Реал" определился с будущим вратаря сборной Украины Андрея Лунина после неудачи в Лиге чемпионов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!