Завершает карьеру? 23-летний звездный футболист сборной Украины признался в серьезных проблемах

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков призналася, что столкнулся с психологическими проблемами и перестал получать удовольствие от футбола. 23-летний игрок лиссабонской "Бенфики" отметил, что активно работает над собой, старайся вернуть 100% готовность.

Об этом Судаков написал на своей странице в социальной сети Instagram, реагируя на слухи о том, что он впал едва ли не в депрессию на фоне непопадания в состав клуба. Атакующий хавбек украинской сборной также поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Хочу обратиться ко всем, кто поддерживает меня. В последнее время появилось много разговоров и инсайдов. Скажу откровенно: каждый футболист иногда проходит через сложные периоды. Это нормально, когда есть усталость – и физическая, и эмоциональная. Но это не значит, что я разлюбил футбол или собираюсь останавливаться. Наоборот – я работаю над собой, чтобы вернуть тот кайф от игры, за который вы меня поддерживаете. Спасибо всем, кто рядом – ваша поддержка для меня очень важна. Я сделаю все, чтобы стать сильнее и оправдать ваше доверие", – поделился эмоциями Судаков.

Отметим, что в нынешнем сезоне Георгий сыграл 36 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, забив четыре гола и отдав две передачи. При этом украинец не выходил на поле в последних четырех матчах "орлов".

