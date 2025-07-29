Выбежал в ринг и начал душить. Бой на ЧЕ по боксу завершился грандиозным скандалом. Видео

На чемпионате Европы по боксу среди школьников, проходившем в сербском Златиборе, произошёл инцидент с участием тренера сборной Азербайджана. Во время финального боя в весовой категории до 75 кг между Юсифом Агакишиевым (Азербайджан) и Виктором Майсторовичем (Сербия) азербайджанский специалист выбежал на ринг и напал на судью.

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Инцидент произошёл во втором раунде поединка. Тренер азербайджанской команды Хамза Авезов вступил в физический контакт с рефери из Северной Македонии Стефаном Цубалевски, попытавшись применить удушающий приём.

Поводом для агрессии стало несогласие с судейскими решениями, которые, по мнению азербайджанской стороны, были предвзяты в пользу местного спортсмена.

Бой был немедленно остановлен. Победа — и, соответственно, "золото" — присуждены сербскому боксёру, а Агакишиев получил "серебро".

Федерация бокса Азербайджана осудила поведение Авезова, отметив, что его действия нарушили нормы спортивной этики. В официальном заявлении организация пообещала рассмотреть ситуацию и принять дисциплинарные меры в соответствии с законом. Вместе с тем в федерации считают, что судья допустил предвзятость и лишил азербайджанского спортсмена победы. В связи с этим готовится официальная жалоба в международные структуры.

Сам Юсиф Агакишиев в комментарии Qafqazinfo заявил, что считает судейство несправедливым:

"Я был сильнее соперника и мог выиграть бой. Но судьи приняли другое решение. Мой тренер не выдержал и выбежал на ринг. Считаю, что дело в том, что мой соперник был местным — произошла несправедливость".

По словам спортсмена, азербайджанская сторона подала протест, но он остался без ответа.

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