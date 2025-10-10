Второй тур Суперлиги Favbet: расписание трансляций 11-12 октября

В субботу и воскресенье 11-12 октября в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Favbet будут сыграны матчи второй игровой недели, которые состоятся в Николаеве, Луцке и Днепре.

Видео дня

Определено расписание трансляций матчей национального первенства, которые пройдут на трех телеканалах, а также на YouTube-канале Федерации баскетбола Украины.

Расписание трансляций 11-12 октября:

11 октября

13:00. "Кривбасс" – "Харьковские Соколы" ("Киевстар ТВ")

15:00. "Прикарпатье-Говерла" – "Ривне" (YouTube ФБУ)

16:00. "Нико-Баскет" – "Черкаськи Мавпы" ("Киевстар ТВ")

18:00. "Старый Луцк" – "Киев-Баскет" (XSPORT, YouTube ФБУ)

12 октября

13:00. "Кривбасс" – "Черкаськи Мавпы" ("Киевстар ТВ")

14:00. "Днепр" – "Запорожье" (YouTube ФБУ)

15:00. "Прикарпатье-Говерла" – "Киев-Баскет" ("Суспільне Спорт", YouTube ФБУ)

16:00. "Нико-Баскет" – "Харьковские Соколы" ("Киевстар ТВ")

18:00. "Старый Луцк" – "Ривне" ("Киевстар ТВ")

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!