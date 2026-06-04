Второй случай в Открытой эре. Польская теннисистка не допустила российский финал Roland Garros, сотворив главную сенсацию турнира. Видео

Польская теннисистка Майя Хвалиньская, начавшая выступление с квалификации, сенсационно вышла в финал Roland Garros 2026. 24-летняя спортсменка обыграла в полуфинале Диану Шнайдер, оформив первый в карьере выход в решающую стадию турнира Большого шлема.

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В полуфинале Хвалиньская победила 25-ю сеяную россиянку со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

В четвертьфинале она взяла верх над 24-й ракеткой мира Калинской 7:6 (7:3), 6:3, при этом во втором сете отыгралась после потери преимущества 5:1 и закрыла тай-брейк серией из пяти выигранных розыгрышей.

Хвалиньская стала шестой теннисисткой в Открытой эре с 1968 года, дошедшей до полуфинала "Большого шлема" через квалификацию, и второй, кто сделал это на кортах Roland Garros после аргентинки Нади Подорошки в 2020 году. После выхода в финал она поднялась с 114-го места рейтинга WTA и гарантировала дебют в топ-30.

По итогам турнира польская теннисистка заработала более 750 тысяч евро призовых, превысив сумму своих предыдущих карьерных доходов. В финале Roland Garros 2026 она сыграет против Мирры Андреевой, занимающей восьмое место мирового рейтинга.

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