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Второй случай в Открытой эре. Польская теннисистка не допустила российский финал Roland Garros, сотворив главную сенсацию турнира. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
3,3 т.
Второй случай в Открытой эре. Польская теннисистка не допустила российский финал Roland Garros, сотворив главную сенсацию турнира. Видео
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Польская теннисистка Майя Хвалиньская, начавшая выступление с квалификации, сенсационно вышла в финал Roland Garros 2026. 24-летняя спортсменка обыграла в полуфинале Диану Шнайдер, оформив первый в карьере выход в решающую стадию турнира Большого шлема.

Второй случай в Открытой эре. Польская теннисистка не допустила российский финал Roland Garros, сотворив главную сенсацию турнира. Видео

В полуфинале Хвалиньская победила 25-ю сеяную россиянку со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

В четвертьфинале она взяла верх над 24-й ракеткой мира Калинской 7:6 (7:3), 6:3, при этом во втором сете отыгралась после потери преимущества 5:1 и закрыла тай-брейк серией из пяти выигранных розыгрышей.

Второй случай в Открытой эре. Польская теннисистка не допустила российский финал Roland Garros, сотворив главную сенсацию турнира. Видео

Хвалиньская стала шестой теннисисткой в Открытой эре с 1968 года, дошедшей до полуфинала "Большого шлема" через квалификацию, и второй, кто сделал это на кортах Roland Garros после аргентинки Нади Подорошки в 2020 году. После выхода в финал она поднялась с 114-го места рейтинга WTA и гарантировала дебют в топ-30.

Второй случай в Открытой эре. Польская теннисистка не допустила российский финал Roland Garros, сотворив главную сенсацию турнира. Видео

По итогам турнира польская теннисистка заработала более 750 тысяч евро призовых, превысив сумму своих предыдущих карьерных доходов. В финале Roland Garros 2026 она сыграет против Мирры Андреевой, занимающей восьмое место мирового рейтинга.

Как сообщал OBOZ.UA, Андреева в полуфинале обыграла вторую ракетку Украины Марту Костюк. После этого пропагандисты из РФ устроили настоящую вакханалию.

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