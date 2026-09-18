Второй раз в истории: в матче УПЛ произошло редчайшее событие в футболе. Видео

Вратарь киевской "Оболони" Назарий Федоривский вписал свое имя в историю Украинской футбольной Премьер-лиги. 30-летний уроженец столицы стал лишь вторым голкипером в чемпионатах страны, которому удалось отличиться с игры, а не ударом с 11-метровой отметки.

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Грандиозное событие произошло в матче 7-го тура нового розыгрыша УПЛ, в котором "пивовары" играли на выезде с "Черноморцем". На 37-й минуте Федоривский привез пенальти в ворота своей команды, когда сбил футболиста "моряков" в своей штрафной площади и позволил одесситам открыть счет.

Минимальное преимущество хозяев держалось до компенсированного времени. На 90+2-й минуте вратарь "Оболони" пошел к воротам "Черноморца" на подачу углового. Федоривскому удалось точно подстроиться под навес и забить гол с пяти метров.

Назарий повторил достижение Евгения Боровика. Этот голкипер криворожского "Кривбасса" в 2010-м году стал первым на своей позиции, кому удалось отличиться голом с игры.

Отметим, что для "Оболони" ничья в Одессе стала четвертой в семи матчах нового сезона национального первенства.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко забил исторический 124-й гол в Премьер-лиге.

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