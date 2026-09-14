"Динамо" с рекордным голом Ярмоленко впервые за месяц выиграло в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" добыло уверенную победу в рамках 6-го тура розыгрыша Украинской Премьер-лиги. Команда Игоря Костюка, который 14 сентября празднует 51-й день рождения, обыграла на поле клубного стадиона "Эпицентр" 3:0, а капитан Андрея Ярмоленко отметился рекордным забитым мячом.

Видео дня

Киевляне ожидаемо владели преимуществом, однако за первые полчаса нанесли лишь один удар в створ ворот оппонента. За несколько минут до перерыва "бело-синим" все же удалось открыть счет в матче: после розыгрыша углового Ярмоленко обыгрался с партнером и точно пробил с пяти метров.

Для лидера "Динамо" этот гол стал 124-м в чемпионатах Украины. В списке лучших бомбардиров в истории турнира он догнал легендарного форварда киевлян Максима Шацких. Теперь следующий точный удар сделает Ярмоленко единоличным лидером по результативности.

В самом же начале второго тайма подопечные Костюка во второй раз огорчили вратаря "Эпицентра". На этот раз голом отметился нидерландский легионер киевлян Дажстин Лонвейк. А на 85-й минуте точку в игре великолепным ударом со штрафного поставил форвард "Динамо" Матвей Пономаренко.

"Динамо" добыло первую с 16 августа победу в УПЛ и после этого закрепилось на четвертом месте турнирной таблица, имея в активе 10 очков и матч в запасе.

Как сообщал OBOZ.UA, румынский тренер Эдуард Йорданеску согласился стать новым главным тренером "Динамо", но нарвался на резкую реакцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!