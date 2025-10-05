Успех 'Киев-Баскета', историческая победа в Николаеве. Результаты Суперлиги Favbet 5 октября

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 4 октября, состоялось два матча в Суперлиге Favbet. "Киев-Баскет" после непростой победы над дебютантом разобрался с Кривбассом (89:75), а Нико-Баскет одержал первую в истории клуба победу в Суперлиге, одолев в Киеве "Ривне" (70:69).

Ровенчане лидировали большую часть игрового времени, но в целом игра была очень равной. В четвертой четверти николаевцам удалось перехватить инициативу, использовав неудачный отрезок соперника в нападении. В итоге выясняли команды победителя в напряженном клатче, где решающим стал перехват и два очка в быстром нападении от Максима Сафонова. Дмитрий Головчик накрыл бросок соперника эффектным блок-шотом, который после тщательного просмотра судьями был отменен. Ровно мог вырвать победу в последнем владении, но тот же Головчик не смог реализовать победный бросок в краске.

Нико-Баскет выиграл подборы и был эффективным в быстром нападении, набрав 17 очков в фастбрейках. Разгонял нападение команды в частности лучший игрок матча Максим Сафонов, который набрал 27 очков, 8 подборов, 6 передач и 3 перехвата (РЭ 26).

Нико-Баскет завершил первый тур с одной победой в двух матчах, а Ривне возвращается после выезда в столицу с двумя поражениями в пассиве. Нико-Баскет свой следующий матч сыграет 11 октября дома против Черкасских Мавп, а Ривне в этот же день в Луцке будет противостоять Прикарпатье-Говерле.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето

Ровно — Нико-Баскет 69:70 (16:14, 21:22, 23:22, 9:12)

Ровно: Хайнс 17, Дюпри 14 + 7 подборов, Трейлор 13 + 3 передачи, Рябой 6, Головчик 5 - 3 потери — старт, Поносов 5, Коровяков 4, Тимощук 3 + 9 подборов + 3 передачи, Шептицкий 2, Шепелев 0

Нико-Баскет: Сафонов 27 + 8 подборов + 6 передач + 3 перехвата - 4 потери, Стуров 10 + 13 подборов, Зайцев 8 + 4 передачи, Гарбар 7 + 8 подборов, Лукьян — старт, Володин 8 + 5 подборов, Кабанов 2, Грищук 2, Немцу 1

После непростой победы над дебютантом Суперлиги Нико-Баскетом (84:76), действующий вице-чемпион страны Киев-Баскет в воскресенье встретился с Кривбассом на площадке столичного ПС Венето.

Киевляне резво начали матч, 10-1 на старте. Кривбасс в первой десятиминутке не мог прицелиться по корзине соперника – практически на каждый ошибочный бросок гостей хозяева отвечали результативной атакой. В конце первой четверти счет на табло столичного дворца спорта Венето демонстрировал явное преимущество киевлян: 25:8. До конца стартовой четверти Кривбасс реализовал один штрафной бросок, а хозяева добавили в свой задел еще два очка – 27:9 перед первым перерывом.

Вторая десятиминутка началась с активности Кривбасса под чужой корзиной: подопечные Евгения Исакова выдали рывок 7:3 и сократили отставание в счете. Однако Киев-Баскет перехватил инициативу и принялся нещадно бомбардировать корзину соперника: с близкого расстояния отмечались Клевзуник и Сандул, с дальней дистанции был точен Михаил Бублик. В итоге, в какой-то момент преимущество Киев-Баскета достигло 25 очков – 45:20. Кривбасс снова бросился вперед и дальние броски Водолазского и Пикока, вместе с удачными действиями Хилла с близкой дистанции, улучшили положение дел для криворожан. Локальный счет второй четверти – 27:25, а общий перед большим перерывом: 54:34 в пользу киевлян.

Третью четверть бодрее начал Кривбасс. При счете 56:42 Дмитрий Забирченко взял тайм-аут. Эта мера помогла: киевляне вновь взяли игру под собственный контроль и смогли удержать комфортное преимущество – третий игровой период завершился со счетом 74:55.

В последней десятиминутке Дмитрий Забирченко дал игровое время молодежи: Романица, Колаволе и Малич получили важную практику и смогли не позволить Кривбассу критически сократить отрыв – 89:75 в итоге. Отметим, что Малич реализовал 3 из 4 трехочковых попыток, а Романица отметился четырьмя точными дальними бросками. Самым результативным же у победителей стал именно Артем Романица, который суммарно набрал 17 очков. У Кривбасса лучшим был Мартин Хилл, в активе которого 21 балл и 7 подборов.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето

Киев-Баскет – Кривбасс – 89:75 (27:9, 27:25, 20:21, 15:20)

Киев-Баскет: Сушкин 12 + 5 подборов + 5 передач, Клевзуник 15 + 5 подборов, Бублик 16 + 3 передачи, Смитюх 0, Сандул 6 + 6 подборов – старт; Романица 17, Малич 9, Колаволе 8, Мочалов 2 + 7 подборов, Карпюк 2, Рыжков 2.

Кривбасс: Хилл 21 + 7 подборов + 4 передачи, Бречка 4, Пикок 7 + 5 перехватов, Водолазский 14 + 4 передачи – старт; Триколенко 12 + 6 подборов, Коротченко 6, Бибиков 3, Мельник 2, Кобылинский 0.