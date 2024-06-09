ВСУ остановили футбольный матч в чемпионате России. Фотофакт

В России матч 18-го тура Второй лиги чемпионата страны по футболу между курским "Авангардом" и омским "Иртышем" был прерван из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Поединок был остановлен на 73-й минуте после того, как на официальных российских ресурсах в Telegram появилось уведомление о воздушной тревоге.

При счете 1:1 болельщики покинули стадион "Трудовые резервы"в Курске, а футболисты ушли в подтрибунное помещение.

"Игра остановлена! Все в укрытия! Матч будет продолжен без зрителей! Приносим свои извинения! Ценим вашу поддержку", — говорится в заявлении "Авангарда".

Спустя 40 минут игра была возобновлена.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 июня украинские пограничники нанесли удары по российским оккупантам в Луганской области. В Серебрянском лесу они поразили склад БК и два укрытия захватчиков.

Для ударов по россиянам защитники использовали БПЛА.

Напомним, согласно данным Генштаба, накануне, 8 июня, ВСУ обезвредили 1270 оккупантов. Также было уничтожено 236 единиц вооружения, в том числе 60 артиллерийских систем, 26 танков и 26 боевых бронированных машин, два РСЗО и два средства ПВО россиян.

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