'Все кричали': экс-игрок сборной Украины назвал виновных в провале команды на Евро-2024

Легендарный защитник донецкого "Шахтера" Александр Кучер назвал журналистов и экспертов одними из главных виновников провала сборной Украины на чемпионате Европы-2024. По словам участника двух континентальных первенств, ожидания от национальной команды оказались сильно перегреты, а их уровень преувеличен.

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Об этом Кучер заявил в интервью изданию NV.ua. Бывший центрбек, который сыграл 57 матчей за сборную Украины, отметил, что нынешняя ситуация полностью повторила опыт Евро-2016, когда "сине-желтые" не смогли набрать ни одного очка и даже забить гол в группе с Германией, Северной Ирландией и Польшей.

"Я говорил еще перед самым чемпионатом Европы, что надо, чтобы пресса оказывала давление на игроков, давала информацию, что румыны умеют играть в футбол, чтобы они знали и понимали, что это не будет проходная игра. На Евро-2016 все кричали, что из группы выйдем, но немцам проиграли, хорошо играли, а потом говорили, что у ирландцев выиграем, выйдем из группы, там попали, потом там. Пресса должна писать, что они умеют играть", – сказал Кучер.

На Евро-2024 украинская сборная не смогла выйти из группы, набрав столько же очков, сколько и все участники турнира, однако заняла последнее место в квартете.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитические порталы назвали лучшего и худшего футболистов сборной Украины на чемпионате Европы 2024 года.

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