Все будет GG! GGBET представил новую рекламную кампанию

Букмекерский бренд GGBET обновляет бренд-платформу и запускает серию роликов со слоганом "Все буде GG", раскрывая смысл аббревиатуры "GG" и философию бренда.

"GG" (Good Game) – фраза, пришедшая из мира видеоигр, но ее смысл давно вышел за рамки прямого перевода: "хорошо сыграно". Сегодня это невербальное рукопожатие после игры, универсальный жест уважения и благодарности за эмоции, независимо от результата. Именно эта идея легла в основу рекламной кампании GGBET.

Спорт занимает ключевое место в ДНК бренда. GGBET много лет поддерживает футбольные и киберспортивные команды, турниры и игроков, разделяя с ними драйв матчей, напряжение препятствий и радость побед.

"Каждая игра, каждый матч, каждый турнир – это момент, который объединяет людей. Для нас важно, чтобы во время каждого взаимодействия с GGBET клиент получал ощущение good game – опыта, который живет дольше результата и оставляет после себя яркие эмоции, как и после просмотра матча", – комментирует CEO GGBET Сергей Мищенко.

Работа над обновлением платформы длилась более 7 месяцев. Это был совместный проект креативной команды GGBET и рекламного агентства "Taktika". Большая коммуникационная кампания стартует серией ритмичных и стильных видеороликов.

К съемкам привлекли украинский продакшн, а главными героями стали звезды футбола. Лаконичные фразы, динамичный монтаж и стильные кадры передают концепцию "Good Game". Такое масштабное сотрудничество задало новый вектор развития спортивного маркетинга в Украине. Результат уже можно увидеть на ТВ, онлайн и в соцсетях GGBET.

