Вратарь сборной Украины в рекордном матче 'Реала' организовал гол, сделал суперсейв и пропустил между ног. Видео

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин помог своей команде добыть победу в 29-м туре чемпионата Испании по футболу. 25-летний футболист сборной Украины в гостевом матче против "Осасуны" отбил четыре удара в створ ворот, став автором голевой атаки.

В конце первого тайма при счете 2:1 в пользу мадридцев Лунин совершил эффектный сейв, благодаря которому хозяева не смогли переломить ход поединка.

На 41-й минуте Хосе Мануэль Арнаис легко прошел защиту и мощно пробил с линии штрафной площадки. Украинец в прыжке перевел мяч на угловой.

Во втором тайме Андрей начал голевую атаку своей команды. Украинский голкипер далеко выбил мяч, Федерико Вальверде в касание перевел круглый снаряд дальше, после чего Брахим Диас вышел один на один с вратарем "Осасуны" Серхио Эррерой и без проблем забил третий гол.

При счете 1:4 на последних секундах Лунин пропустил необязательный мяч. Икер Муньос пробил точно между ног нашему соотечественнику. Итоговый счет 2:4.

Эта победа стала для главного тренера "Реала" Карло Анчелотти 200-й за время его работы в столичной команде, что стало рекордом Ла Лиги.

"Реал" лидирует в турнирной таблице с 72 очками. Второй идет "Жирона" (61 пункт).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лунин провел великолепный ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого РБ "Лейпциг". Украинец отбил 4 удара в створ его ворот. Поединок завершился со счетом 1:1, что с учетом победы в первой игре (1:0) позволило испанцам выйти в четвертьфинал.

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