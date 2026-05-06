Вратарь сборной Украины установил исторический рекорд

Максим Иншаков
Вратарь юношеской сборной Украины Вячеслав Суркис стал первым футболистом в истории отечественного футбола, достигшим отметки в 100 матчей в чемпионате Украины U-19, сообщает пресс-служба УПЛ. Голкипер провел юбилейную игру в возрасте 20 лет, начав карьеру в турнире в составе "Зари".

Юбилейный поединок пришелся на матч 26-го тура юношеского первенства, в котором "Динамо" разгромило "Шахтер" со счетом 4:1. Суркис вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу.

Всего в чемпионате U-19 вратарь провел 100 матчей: 81 игру за "Динамо" и 19 за "Зарю". Дебют состоялся 24 августа 2022 года, когда он сыграл за луганский клуб в домашнем матче против "Ворсклы", завершившемся поражением 1:2.

Суркис стал первым игроком в истории турнира, достигшим этой отметки. До начала текущего сезона рекорд принадлежал полузащитнику Станиславу Прусу, который провел 86 матчей.

На данный момент сразу несколько футболистов приблизились к показателю в 100 игр. В их числе Алексей Пличко, Святослав Матяш, Виктор Тригуб и Орест Лепский, у которых более 90 матчей в чемпионате Украины U-19.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля Вячеслав Суркис впервые сыграл за основную команду. Сын Григория Суркиса заменил Руслана Нещерета в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге против "Эпицентра". Во время трансляции режиссеры показали реакцию его отца, который следил за игрой с трибун.

