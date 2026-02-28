В эфир попала реакция Суркиса на дебют сына в 'Динамо'. Видео

Вратарь киевского "Динамо" Вячеслав Суркис впервые сыграл за основную команду. Сын Григория Суркиса заменил Руслана Нещерета в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге против "Эпицентра". Во время трансляции режиссеры показали реакцию его отца, который следил за игрой с трибун.

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк выпустил молодого голкипера в день его 20-летия на 80-й минуте встречи. Было заметно, что Григорий Суркис доволен случившимся.

За отведенное время Суркис-младший выполнил четыре передачи, из которых точными стали две, на своей половине поля отдал два точных паса из двух, на чужой половине не сделал ни одной точной передачи из двух, из трех длинных передач одна дошла до адресата, совершил четыре касания мяча и дважды потерял владение.

Вячеслав Суркис родился в Киеве. Начинал заниматься футболом в "Оболони", затем продолжил обучение в академии киевского клуба.

В сезоне 2022/23 на правах аренды выступал за юношескую команду "Зари", где провел 19 матчей. С июля 2023 года стал игроком юношеского состава "Динамо": в чемпионате 2023/24 сыграл 29 встреч, в следующем сезоне — 26, а также 5 матчей в Юношеской лиге УЕФА. В феврале 2026 года стал первым в Украине футболистом с 100 играми на официальном клубном уровне U-19.

Выступал за юношеские сборные Украины в квалификации чемпионатов Европы. За сборную U19 провел 6 матчей, пропустив 8 голов.

Как сообщал OBOZ.UA, поединок "Динамо" – "Эпицентр" завершился разгромом. Подопечные Костюка не дали одному из аутсайдером первенства ни единого шанса (4:0).

