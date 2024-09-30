Вратарь сборной Украины прошел все поле и забил гол в четвертьфинале ЧМ по футзалу. Видео

Накануне сборная Украины по футзалу во второй раз в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира. На турнире в Узбекистане подопечные тренера Александра Косенко разгромили Венесуэлу 9:4, которая на предыдущем этапе сенсационно выбила с мундиаля испанцев.

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Одним из героев четвертьфинального поединка "сине-желтых" против латиноамериканцев стал вратарь Александр Сухов. Футзалист киевского ХИТа запомнился не только своими сейвами, некоторые из которых были решающими, но и моментом на 27-й минуте, когда он забил феноменальный гол.

Получив передачу возле своих ворот Сухов решил продвинуться к центру поля. В это время партнеры нашего вратаря отвлекали внимание соперников на себя, чем Александр и воспользовался. Он совершил настоящий слаломный проход к "рамке" венесуэльцев и с носка вогнал мяч под перекладину, сделав счет 7:3.

Теперь украинцы сразятся с бразильцами, которые являются действующими бронзовыми призерами ЧМ. "Сине-желтые" обеспечили себе поединок за медали турнира. В другом полуфинале сойдутся победители пар Франция – Парагвай и Казахстан – Аргентина.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1/8 финала ЧМ по футзалу Украина была сильнее Нидерландов – 3:1. 21 сентября "желто-синие" победили Афганистан и вышли в плей-офф. Матч третьего тура группового этапа завершился со счетом 4:1.

Во втором туре мундиаля украинцы одолели представителей Африки из Анголы – 7:2. На старте чемпионата мира по футзалу наши парни с треском проиграли команде Аргентине.

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