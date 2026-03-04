Вратарь сборной Украины одной фразой сорвал трансфер в 'Реал' конкурента-чемпиона

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин в 2023 году отказался покидать мадридский "Реал", несмотря на позицию тренерского штаба. Его решение заблокировало возвращение знаменитого голкипера Давида Сории в клуб и сорвало готовящуюся сделку.

Видео дня

По данным Diario AS, летом 2023 года руководство "Реала" по инициативе Карло Анчелотти рассматривало замену для Тибо Куртуа на позиции второго голкипера. В качестве кандидата был выбран Давид Сория из "Хетафе", ранее занимавшийся в академии мадридцев.

Сообщается, что Анчелотти уведомил Лунина, что не рассчитывает на него и рекомендовал искать новую команду для получения игровой практики. Во время предсезонного турне в США между украинцем и тренером вратарей Луисом Льописом произошел эмоциональный разговор. Клуб начал работу по переходу 30-летнего победителя Лиги Европы и вел переговоры с "Хетафе", обсуждая возможную компенсацию с учетом прежних трансферных обязательств, в том числе по Борхе Майоралю.

Как уточняет издание, соглашение было близко, однако трансфер не состоялся из-за позиции Лунина. Голкипер заявил, что не намерен уходить, сказав лишь одну фразу: "я не ухожу". Украинец сохранял уверенность, что способен соответствовать уровню "Реала" и рассчитывал получить шанс проявить себя.

В сезоне 2023/24 Лунин получил игровое время после травмы Куртуа и был включен в число номинантов среди лучших вратарей кампании. Сория остался в "Хетафе".

26 января этого года появилась информация, что Лунин сообщил руководству мадридского "Реала" о намерении покинуть команду в летнее трансферное окно. Наш соотечественник, несмотря на приход нового тренера Альваро Арбелоа, остался при мнение, что он не сможет рассчитывать на большое количество игрового времени.

Напомним, что Лунин провально выступил в матче Кубка Испании с "Альбасете", после которого его назвали главным виновником поражения и вылета из турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!