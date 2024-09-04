Английский клуб отказался подписывать голкипера сборной Украины по футболу из-за визы

Английский футбольный клуб "Саутгемптон" был вынужден отказаться от трансфера 19-летнего голкипера юношеской сборной Украины Владислава Крапивцова. Как сообщает "ТаТоТаке", Крапивцов не набрал нужное количество баллов по принятой в Англии системе для получения подтверждения визы.

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А последнюю из оставшихся "wild card" в Саутгемптоне решили сохранить на зимнее трансферное окно - для возможной заявки кого-то из новичков в первую команду.

Количество баллов зависит от числа сыгранных матчей за последний год (для игроков до 21 года) за национальную сборную (любого возраста) своей страны. Также количество баллов зависит от места национальной ассоциации родной страны игрока в рейтинге ФИФА.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" достигло договоренности о переходе 24-летнего форварда луганской "Зари" и сборной Панамы Эдуардо Герреро. Контракт подписан до лета 2029 года. Футболист стал первым панамцем в истории киевского клуба.

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