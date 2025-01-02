Впервые за 6 лет: украинки сыграют на ЧМ по баскетболу 3х3

Международная федерация баскетбола (ФИБА) подтвердила список стран, получивших путевки на чемпионат мира по баскетболу 3х3, который в этом году принимает 23-29 июня Улан-Батор (Монголия). В их числе и женская сборная Украины.

Видео дня

Украина возвращается на чемпионат мира, где не играла с 2019 года (пропустила чемпионаты мира 2022 и 2023). В общей сложности это будет шестое участие женской сборной на чемпионате мира 3х3, дважды украинки завоевывали награды.

Результаты выступления женских сборных Украины на чемпионатах мира 3х3:

2012 – 4 место

2014 – 19 место

2016 – 2 место

2017 – 3 место

2019 – 14 место

В мужской и женской сетках подтверждено участие 17 сборных. Остальные будут определены из-за квалификации на чемпионат мира 3х3.

Участники чемпионата мира среди женщин: Китай, Нидерланды, Франция, Испания, Германия, Канада, США, Польша, Италия, Чехия, Венгрия, Монголия, Украина, Австрия, Япония, Австралия, Мадагаскар.

Участники чемпионата мира среди мужчин: Сербия, США, Франция, Германия, Литва, Австрия, Латвия, Германия, Бельгия, Монголия, Китай, Испания, Швейцария, Пуэрто-Рико, Япония, Австралия, Мадагаскар.

Напомним, в прошлом году женская сборная Украины под руководством Юрия Процюка сыграла в квалификации на Олимпиаду, уступив будущим олимпийским чемпионкам сборной Германии; второй раз подряд оказалась в топ-10 чемпионата Европы (заняла восьмое место), уступив только чемпионкам и вице-чемпионкам Европы; и дважды была у топ-3 этапов Женской серии 3х3, заняв итоговое 13-е место, что стало лучшим результатом в истории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!