Впервые за 25 лет: Канада и США опозорились на чемпионате мира по хоккею U-18

Юношеский чемпионат мира по хоккею, который а эти дни проходит в Братиславе, уже после четвертьфинальной стадии сенсационно потерял главных фаворитов турнира – сборные Канады и США. Ни одной из североамериканских команд не будет на подиуме впервые за последние 25 лет.

"Кленовые листья" и "звездно-полосатые" выиграли по три из четырех матчей группового этапа, без проблем выйдя в плей-офф. Однако уже первая стадия оказалась непреодолимой для команд, которые с 2002 года на двоих пропустили лишь два финала турнира.

Канадцы на четвертьфинальной стадии проиграли Швеции. "Кленовые листья" проигрывая 0:2, сумели сравнять счет в матче, однако в третьем периоде получили две шайбы и закончили свои выступления.

В свою очередь США откровенно опозорились. Американцы встречались с Латвией и провалились, пропустив аж пять голов, отличившись в ответ лишь дважды – 2:5.

Теперь в полуфиналах юношеского чемпионата мира сыграют Словакия – Латвия и Чехия – Швеция. Из этой четверки лишь скандинавы выигрывали "золото" турнира (в 2019 и 2022 годах).

