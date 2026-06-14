Впервые за 20 лет. Матч ЧМ-2026 по футболу завершился грандиозной сенсацией. Видео

Сборная Австралии впервые за 20 лет выиграла стартовый матч на чемпионате мира по футболу, со счетом 2:0 обыграв Турцию. Главным героем встречи в канадском Ванкувере стал вратарь Патрик Бич, который несколько раз спас свою команду в ключевые моменты.

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Перед игрой все букмекерские конторы и футбольные эксперты однозначно прогнозировали успех турков, для которых это был первый за 24 года матч на мундиале, и которые приехали сильнейшим составом.

Турецкая команда активно начала матч и уже в дебюте создала несколько опасных эпизодов. Арда Гюлер пробил выше ворот после хорошей комбинации, а Исмаил Юксек после углового не попал в створ. Австралийцы постепенно выровняли игру и начали чаще контролировать мяч.

На 27-й минуте счет был открыт. Нестори Иранкунда получил точную передачу, вышел один на один с Угурджаном Чакыром и отправил мяч в нижний угол ворот. Незадолго до этого Турция была близка к успеху, однако Патрик Бич справился с ударом Арды Гюлера из пределов штрафной.

После пропущенного мяча команда Винченцо Монтеллы владела инициативой, но не смогла реализовать свои моменты. В конце первого тайма Хакан Чалханоглу и Оркун Кёкчю пытались организовать давление на ворота соперника, однако оборона Австралии действовала надежно.

Во втором тайме Турция значительно прибавила. На 57-й минуте Бич вытащил мяч после опасного штрафного Арды Гюлера, а затем отразил удары Зеки Челика, Керема Актюркоглу и самого Гюлера. Особенно опасным стал эпизод на 72-й минуте, когда Челик бил в нижний угол из пределов штрафной, но австралийский голкипер вновь спас команду.

Австралия долгое время действовала на контратаках и сумела воспользоваться своим шансом на 75-й минуте. Коннор Меткалф прорвался к штрафной площади и точным ударом в нижний угол удвоил преимущество своей сборной.

В концовке Турция продолжила атаковать. Наиболее реальные шансы сократить отставание упустили Арда Гюлер, чей удар в девятку парировал Бич на 89-й минуте, и Мерих Демираль, пробивший головой выше ворот уже в компенсированное время.

После победы Австралии над Турцией (2:0) и разгрома Парагвая американцами (4:1) США и Австралия возглавляют группу D.

Следующие матчи в этой группе состоятся в пятницу, 19 июня 2026 года:

США — Австралия — матч за единоличное лидерство в группе

Турция — Парагвай — решающая игра для обеих команд за сохранение шансов на плей-офф.

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