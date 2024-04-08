Впервые за 10 лет: сборная Украины вышла на чемпионат Европы по гандболу среди женщин

Женская сборная Украины по гандболу пробилась в финальную часть чемпионата Европы, который поздней осенью нынешнего года примут Австрия Швейцария и Венгрия. Нашей команде впервые за 10 лет удалось успешно преодолеть квалификацию соревнований – девушки пропустили четыре первенства подряд.

Этот успех стал возможен благодаря гостевой ничьей "сине-желтых" в Словакии – 25:25. Украинки на протяжении всего матча уступали в счете, однако сумели уйти от поражения за пять секунд до финальной сирены благодаря точному броску Лилии Горильской, которая стала лучшим бомбардиром игры в составе нашей команды.

Подопечные тренеров Бориса Чижова, Андрея Мельника и Ольги Передерий сумели набрать семь очков и финишировать на втором месте в группе. Победительницей в ней стала сборная Германии, которая выиграла все шесть матчей. Украинки же дважды одолели израильтянок и один раз – словачек.

В последний раз украинские девушки принимали участие в чемпионате Европы в 2014 году. Тогда "сине-желтые" заняли в общей таблице последнее место среди всех 16 сборных.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте мужская сборная Украины по гандболу столкнулась с некоторыми трудностями при подготовке к матчу квалификации к ЧМ-2025 из-за проведения сборов в стране.

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