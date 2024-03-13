Ведущие игроки сборной Украины отказались возвращаться в страну, чтобы провести здесь сборы перед матчем квалификации на чемпионат мира по гандболу

Главный тренер сборной Украины по гандболу Вадим Бражник признался, что многие из лидеров национальной команды не приехали в страну на сборы. При подготовке к матчам квалификации чемпионата мира-2025 с национальной командой Эстонии, наша мужская сборная впервые после начала широкомасштабного вторжения проводит подготовку в Украине (Ужгород, база "Зинедин").

"К сожалению, некоторые из ведущих игроков, которые играют за границей и которых мы вызвали, чтобы они помогли команде, отказались ехать на сборы в Украину. Что ж, они не справились со своими страхами, показали себя не лучшим образом", – цитирует Бражника пресс-служба Федерации гандбола Украины.

По словам наставника, в сборной должны играть те. кто не боится. Те, кто ради чести страны готовы тренироваться и под обстрелами.

"Так живет вся страна. Мы переворачиваем эту страницу и идем дальше вместе с новым поколением не боящихся игроков сборной. Сейчас мы сосредоточены только на тренировках и играх, мы не хотим негатива. Возможно, вернемся к этому уже после войны. За национальную команду играют только патриоты, и те, кто готов бороться до конца", – отметил Бражник.

Главный тренер не скрывает, что гордится нашими игроками, которые тренируются и играют в таких условиях, в Украине.

"Не так много сборных, которые проводят сборы на дому, а не за границей. Поэтому мы благодарим наших сборников. Также благодарим их родителей и тренеров, они воспитали патриотов, воспитали государственных людей", – подытожил Бражник.

13 марта мужская сборная Украины в Таллинне со счетом 29:32 проиграла Эстонии в первом поединке квалификации отбора на ЧМ-2025. Ответная игра запланирована на 17 марта в литовском Алитусе. Победитель противостояния выйдет в плей-офф, где сыграет против сборной Исландии за путевку на чемпионат мира.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины по гандболу внезапно уволился, отказавшись тренировать команду за 2 дня до начала сборов

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