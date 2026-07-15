Впервые в XXI веке. На ЧМ-2026 побит "вечный" мировой рекорд

Сборная Испании вышла в финал чемпионата мира 2026 года после победы над Францией со счетом 2:0. Одним из главных героев турнира стал полузащитник Родри, который установил новый мировой рекорд по количеству точных передач за один розыгрыш мундиаля.

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В полуфинальном матче в Далласе хавбек испанцев выполнил 58 точных передач из 67 возможных. Этот показатель позволил ему довести общий счет до 655 точных пасов за семь встреч турнира. Он превзошел достижение Хави, который на чемпионате мира 2010 года выполнил 599 точных передач.

Это самый высокий показатель среди всех футболистов в истории одного розыгрыша чемпионата мира с 1966 года, когда начался детальный статистический учет таких данных. Рекорд называли "вечным", потому что за всю 60-летнюю историю подсчетов футбольной статистики никто и близко не приближался к подобным цифрам контроля мяча.

Кроме того, Родри продемонстрировал не только высокий объем передач, но и их эффективность. Точность его пасов на турнире составляет 93%, а по количеству передач в финальную треть поля он занимает первое место на чемпионате мира с показателем 173.

Предыдущее достижение удерживалось на протяжении 16 лет и считалось практически недосягаемым. Рекорд Хави был установлен на победном для Испании ЧМ-2010 и с тех пор не был побит ни на одном мировом первенстве.

Испания проведет финал чемпионата мира 19 июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси. Соперником команды Луиса де ла Фуэнте станет победитель полуфинала между Англией и Аргентиной.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Испании по футболу стала первой командой в истории чемпионатов мира, которой удалось не пропустить в шести матчах одного турнира.

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