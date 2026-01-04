Впервые в сезоне. В состав сборной Украины по биатлону вернули олимпийскую чемпионку

В женскую сборную Украины по биатлону на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе вернулась олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Джима, пишет "Суспильне.Спорт". Для нее это будет первое появление в сезоне после восстановления от травмы.

35-летняя киевлянка пропустила старт сезона из-за реабилитации. Также в состав вернулась Елена Городная, которая не выступала с этапа Кубка мира в Эстерсунде по болезни.

После неудачных выступлений в первом триместре Кубка мира Анастасия Меркушина была переведена в состав команды, которая продолжит сезон на этапах Кубка IBU.

Таким образом женская сборная Украины на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе будет выглядеть следующим образом: Юлия Джима, Христина Дмитренко, Елена Городная, Александра Меркушина и Дарина Чалик. На этапе Кубка IBU в Арбере выступят Анастасия Меркушина, Валерия Дмитренко, Лилия Стеблина, Анна Кривонос, Надежда Белкина и Варвара Калита.

Первый этап Кубка мира в 2026 году пройдет в Оберхофе с 8 по 11 января. Уже известно, какой канал будет в прямом эфире показывать гонки.

Напомним, что Джима конце октября спортсменка получила травму на тренировке – она неудачно упала и сломала палец на руке. Надежды на быстрое восстановление не оправдались, и процесс реабилитации затянулся.

