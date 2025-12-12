Впервые в сезоне: украинская биатлонистка сумела 'снять проклятие' на Кубке мира

В австрийском Хохфильцене мужской и женской спринтерской гонками в пятницу, 12 декабря, стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. Украинские спортсмены снова не порадовали болельщиков высокими результатами за исключением Кристины Дмитренко, которая первой в сезоне среди наших девушек попала в зачетную зону.

26-летняя уроженка Чернигова набрала пять очков для общего зачета после того, как стала в спринте 36-й. Наша соотечественница из-за одного промаха на двух огневых рубежах отстала от победительницы на 94 секунды. До этого никто из украинок не мог похвастаться финишем в зачетной зоне в новом сезоне КМ.

У мужчин по традиции лучшим среди украинцев был Виталий Мандзын. 22-летний тернопольчанин пришел к финишу 30-м, проиграв лидеру 97 секунд. В активе молодого биатлониста уже 50 набранных очков и 26-е место в общем зачете у мужчин.

В программе этапа, который завершится 14 декабря, остались гонки преследования и эстафеты.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне этапа Кубка мира в Хохфильцене из сборной Украины по биатлону исключили многократную чемпионку страны.

