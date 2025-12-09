Где смотреть 2-й этап Кубка мира по биатлону. Расписание трансляций

В пятницу, 12 декабря, в австрийском Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону. В программе запланированы эстафета,спринт и гонка преследования.

Видео дня

Биатлонная арена в Хохфильцене считается одной из самых старых: она находится над одноименным австрийским селом и окружена горами, которые зимой покрыты снегом, а летом превращаются в зеленые луга. Трасса здесь проходит фактически рядом со стрельбищем и включает участки с разным рельефом.

Женская сборная Украины: Кристина Дмитренко, Лилия Стеблина, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городна, Дарья Чалык.

Мужская сборная Украины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковский, Богдан Цымбал.

Единственным транслятором турнира в Украине Суспільне Спорт: все соревнования показывают в прямом эфире на цифровых платформах и региональных каналах.

Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует гонки и "Евроспорт", входящий в подписку "Оптимальная", медиасервиса Megogo.

Этап 2 – Хохфильцен, Австрия

12 декабря 2025

12:25, спринт 10 км, мужчины

15:15, спринт 7.5 км, женщины

13 декабря 2025

13:00, гонка преследования 12.5 км, мужчины

15:15, эстафета 4х6 км, женщины

14 декабря 2025

13:00, эстафета 4х7.5 км, мужчины

15:45, гонка преследования 10 км, женщины

Напомним, что в этом этапе, также как и на 1-м этапе в Швеции, не будет принимать участие лидер женской украинской сборной Юлия Джима.

Отметим, что на этапе в Эстерсунде сборная Украины по биатлону установила исторический антирекорд в смешанной эстафете.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!