Биатлонистку-чемпионку исключили из сборной Украины, отправив домой с Кубка мира

Сборная Украины по биатлону внесла изменения в женский состав на второй этап Кубка мира, который пройдет в австрийском Хохфильцене. Как передает "Суспильне" со ссылкой на старшего тренера женской команды Николая Зоца, к национальной сборной присоединится Лилия Стеблина, начавшая сезон на Кубке IBU. В обратном направлении отправится многократная чемпионка Украины в эстафетах Валерия Дмитренко, которая выступала в первой команде на этапе в Эстерсунде.

На стартовом этапе Кубка IBU в Обертилии Стеблина участвовала в двух спринтах: в первой гонке показала лучший результат в карьере, заняв 16-е место, а во второй стала 34-й. Биатлонистка должна была стартовать и в гонке преследования, однако после вызова в основную сборную тренерский штаб принял решение снять ее со старта.

Этап Кубка мира в Хохфильцене пройдет с 11 по 14 декабря. В программе этапа спринты, гонки преследования и эстафеты.

Украинская биатлонистка Лилия Стеблина родилась 1 мая 2000 года в Украине. В биатлон она пришла в подростковом возрасте: заниматься начала в 16 лет, следуя примеру брата, который уже был в секции.

Первые результаты спортсменка показывала на юниорских турнирах, постепенно продвигаясь в составе молодежной команды. Со временем Стеблина вошла в расширенный состав взрослой сборной Украины и начала получать вызовы на международные соревнования.

В сезон 2024/25 биатлонистка впервые была заявлена на этап Кубка мира. Дебют состоялся в спринтерской гонке, после чего спортсменка стабильно находилась в зоне внимания тренерского штаба национальной сборной.

Первую взрослую награду Стеблина завоевала на чемпионате Украины, где финишировала третьей в мас-старте. На международной арене спортсменка постепенно улучшает показатели, входя в число лучших украинских участниц в отдельных гонках и регулярно набирая очки на уровне Кубка IBU и чемпионатов Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, Валерия Дмитренко неудачно проявила себя в женской эстафете. Стартовый этап 28-летняя уроженка Чернигова завершила свой этап на 19-й позиции и передала эстафету сестре, отставая от лидирующей Италии более чем на две минуты. Ходом украинка проиграла 108 секунд, а на двух огневых рубежах использовала четыре дополнительных патрона.

В итоге женская сборная Украины по биатлону с отставанием 4 минуты 45 секунд заняла лишь 15-е место из 18 финишировавших стран-участниц. В индивидуальной гонке Валерия стала 72-й.

